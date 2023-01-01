Елена Синица Глава Перми Алексей Дёмкин решил сократить число своих заместителей Речь идёт о расформировании блока «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием» Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Администрация Перми

Сегодня, 25 апреля, проходит пленарное заседание Пермской городской думы. В рамках заседания глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что принял решение сократить число своих заместителей.

По его словам, в планах расформировать функционально-целевой блок «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием». Ранее его возглавлял Виктор Агеев.

Он также отметил, что работа по сокращению численности штата велась и ранее — на данный момент количество заместителей сократилось с девяти до шести. На необходимость сокращения чиновничьего аппарата указывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, добавил он.

Сейчас в администрации города шесть вице-мэров: первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин, руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских, а также заместители главы администрации Игорь Субботин, Дмитрий Галиханов, Алексей Грибанов и Ольга Андрианова.

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