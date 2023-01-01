Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев стал заместителем директора московского института Назначение на должность состоялось 3 июля Поделиться Твитнуть

Виктор Агеев

Константин Долгановский

Бывший заместитель главы Перми Виктор Агеев 3 июля назначен на должность заместителя директора ГАУ «МосжилНИИпроект». В Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства Агеев будет курировать экономическое и финансовое направление. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее сообщалось, что Агеев вышел на работу в московский институт с 6 июня, однако должность, которую он занял, не называлась.

Напомним, в ГАУ «МосжилНИИпроект» уже работают несколько пермяков. Его директором является сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки Денис Коровка, а замом — бывший вице-мэр Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова.

Виктор Агеев проработал в администрации Перми с 2010-го по 2 июня 2023 года. Лишь на несколько месяцев в 2017 году он покидал городскую администрацию для работы в краевом правительстве.

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