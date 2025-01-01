Алёна Бронникова Для выплат за рождение ребёнка жёнам бойцов СВО в Прикамье выделят 74 млн рублей Средства предусмотрены в краевом бюджете на 2026 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для выплат единовременного пособия при рождении ребёнка жёнам участников СВО в Прикамье в региональном бюджете предусмотрят 74,1 млн руб. Такие данные следуют из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трёхлетку.

Решение о введении новой меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей в Прикамье было принято в прошлом году. Изначально размер выплаты составлял 127,9 тыс. руб., в бюджете на 2025 год закладывалось 13,4 млн руб. на эти цели. Позже сумма выросла до 134,6 тыс. руб. В марте 2025 года депутаты краевого заксобрания одобрили увеличение выплаты до 140,1 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор Пермского края предложил увеличить период действия оказания данной меры поддержки на год. В случае одобрения законопроекта женщины, заключившие брак с участником СВО и родившие ребёнка на территории региона в 2026 году, также получат право на получение единовременной выплаты.

