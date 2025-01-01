Критерии для признания семьи многодетной в Прикамье хотят расширить Законопроект внёс губернатор Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

В Пермском крае предложено расширить параметры определения многодетной семьи. Губернатор региона Дмитрий Махонин инициировал соответствующий законопроект. Документ включает также положения о поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал краевого парламента.

Согласно предложенным изменениям, статус многодетной семьи будет присваиваться семьям, воспитывающим не только кровных детей, но и усыновленных, а также находящихся под опекой. Кроме того, семья не утратит этот статус, если в ее составе есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, однако право на льготы сохраняется до достижения им 23-летнего возраста.

Законопроект также предполагает возможность бесплатного посещения многодетными семьями краевых и муниципальных музеев, выставок и парков, независимо от их финансового положения.

Предлагается увеличить период действия льготы для супруг участников СВО. Женщины, заключившие брак с участником СВО и родившие ребенка на территории Пермского края в 2026 году, также получат право на получение единовременной выплаты. В текущем, 2025 году, размер такой выплаты для жен участников СВО, родивших ребенка в регионе, составляет 140 тыс. руб.

Ожидается, что рассмотрение данного законопроекта состоится на заседании регионального парламента в ноябре.

