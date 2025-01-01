Выплаты на рождение ребёнка в Прикамье повысят до 140 тысяч рублей Закон будет действовать до конца 2027 года Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли законопроект об увеличении единовременной выплаты при рождении ребёнка жёнам участников СВО и студенткам. Документ был принят в двух чтениях в ходе пленарного заседания 20 марта.

Согласно проекту, сумма выплаты повышается со 134 650 до 140 154 руб. Данная мера поддержки будет предоставляться на каждого ребёнка при условии обращения за выплатой до достижения ребёнком трёх лет. Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на пpaвooтнoшeния, возникшие c 1 января 2025 года.

Единовременная денежная выплата при рождении ребёнка в семьях участников СВО и у женщин, обучающихся в средних профессиональных и высших образовательных учреждениях, была установлена в регионе с января. Инициатива повышения размера была предложена в начале марта. Как сообщил на заседании и.о. главы краевого минтруда Александр Чернов, в последующие годы размер выплат будет индексироваться в соответствии с законом о бюджете Пермского края.

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