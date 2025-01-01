В Пермском крае увеличат выплаты при рождении ребёнка Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании заксобрания в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в региональный парламент внесён законопроект об увеличении единовременной выплаты при рождении ребёнка женам участников спецоперации и студенткам (студенческий материнский капитал). Об этом сообщается в телеграм-канале краевого парламента.

После принятия законопроекта размер выплаты будет составлять 140 тыс. 154 руб. Сейчас эта сумма составляет 134 тыс. 650 руб..

Ожидается, что законопроект рассмотрят на заседании заксобрания Прикамья в марте.

Напомним, единовременная денежная выплата при рождении ребенка установлена в Пермском крае с января этого года. Соответствующий законопроект депутаты регионального парламента приняли в октябре 2024 года.

Данная мера поддержки будет предоставляться на каждого ребёнка при условии обращения за предоставлением выплаты до достижения ребёнком трёх лет. Законопроект действует до 27 декабря 2027 года.

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