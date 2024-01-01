Алёна Бронникова Студенткам и жёнам участников СВО в Прикамье утвердили выплаты за ребёнка Размер поддержки – 134 650 рублей Поделиться Твитнуть

Жёны участников спецоперации и студентки, обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях или вузах, в Пермском крае будут получать единовременные выплаты за рождение ребёнка. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях на заседании краевого Законодательного собрания.

Согласно документу, размер выплаты составит 134 650 руб. Данная мера поддержки будет предоставляться на каждого ребёнка при условии обращения за предоставлением выплаты до достижения ребёнком трёх лет. Законопроект вступает в силу с 1 января 2025 года и действует до 27 декабря 2027 года.

В июне по предложению Комитета семей воинов Пермского края в регионе было принято решение о введении единовременной выплаты в 127,9 тыс. руб. для семей участников СВО, в которых с 1 января по 31 декабря 2024 года родится ребёнок. Сейчас поддержка реализуется за счёт резервного фонда.

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