В бюджете Прикамья предусмотрят 5,2 млрд рублей на создание ОЭЗ «Пермь» Из них 5 млрд – взнос в уставный капитал управляющей компании

На создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Перми в краевом бюджете на ближайшие три года предусмотрят 5,2 млрд руб. В том числе, согласно пояснительной записке к проекту бюджета, 2,8 млрд — в 2026 году, 2,4 млрд — в 2027-м, 63,3 млн руб. — в 2028-м.

Средства планируется направить на субсидии АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» для создания зоны — по 63,3 млн руб. ежегодно. А также на взнос в уставный капитал общества для выполнения инженерных изысканий, проектирования, экспертизы и строительства объектов на территории ОЭЗ за счёт привлечения казначейских инфраструктурных кредитов. Для этого в 2026 году предусмотрят 2,7 млрд руб., а в 2027-м — 2,3 млрд.

Кроме того, проектом предусматривается 250 млн руб. на создание промышленного парка «Дружба. Пермь» во Фролах, из которых 50 млн — краевые средства, 200 млн — федеральные. Площадь будущего парка составит 55 тыс. кв. м складских и производственных помещений для развития деятельности субъектов МСП.

Общая стоимость проекта создания технопарка составляет 881,9 млн руб., реализацией занимается СЗ «Синергия». Ранее Пермский край вошёл в число регионов, которым на условиях софинансирования будут выделены федеральные средства на создание промышленных, бизнес- и технопарков. Ввести в эксплуатацию объект намереваются в 2028 году.

Кроме того, в начале сентября Прикамью был одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 6,7 млрд руб. на создание инженерно-транспортной инфраструктуры в ОЭЗ «Пермь». Строительство планируют завершить в 2028 году. Созданием инфраструктуры занимается КРПК. В данный момент компания ищет субподрядчика для выполнения работ в рамках второго этапа.

