Часть работ по строительству инфраструктуры в ОЭЗ «Пермь» оценили в 1,9 млрд рублей Результаты конкурсной процедуры будут объявлены 17 октября

АО «Корпорация развития Пермского края» ищет субподрядчика на второй этап строительных и монтажных работ в рамках создания инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленного типа «Пермь». Информация о проведении торгов опубликована на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,895 млрд руб. Приём заявок от потенциальных участников аукциона продлится до 13 октября. Результаты конкурсной процедуры будут объявлены 17 октября.

В соответствии с технической документацией, исполнителю необходимо будет осуществить весь спектр строительно-монтажных работ, разработать необходимую проектную и рабочую документацию, предоставить технические отчёты по проведенным инженерным изысканиям, организовать и провести пусконаладочные мероприятия, а также выполнить работы по облагораживанию территории.

Реализация этого проекта будет профинансирована из средств бюджета Пермского края.

Ранее «Новый компаньон» писал, что конкурс на создание инфраструктуры в особой экономической зоне «Пермь» (ОЭЗ) выиграло АО «Корпорация развития Пермского края». Компания была единственным участником, чья заявка соответствовала требованиям. Сумма контракта составляет 7,2 млрд руб. Подрядчик должен построить внутренние инженерные сети и сделать иные технологические присоединения к внешним инженерным сетям в ОЭЗ «Пермь». Строительство должно завершиться к 25 декабря 2027 года.

