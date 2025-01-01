Подрядчиком строительства инженерных коммуникаций в ОЭЗ «Пермь» стала КРПК Цена контракта составила 7,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Конкурс на создание инфраструктуры в особой экономической зоне «Пермь» (ОЭЗ) выиграло АО «Корпорация развития Пермского края». Компания была единственным участником, чья заявка соответствовала требованиям. Информация появилась на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 7,2 млрд руб.

Подрядчик должен построить внутренние инженерные сети и сделать иные технологические присоединения к внешним инженерным сетям в ОЭЗ «Пермь». Строительство должно завершиться к 25 декабря 2027 года.

Как писал «Новый компаньон», ранее планировалось перераспределение средств в региональном бюджете на 2025-2027 годы. Финансирование программы «Экономическая политика и инновационное развитие» в 2025 году было скорректировано, и более 472,6 млн руб., предназначенных для АО «УК «ОЭЗ Пермь», перенесли на 2027 год для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2027 году финансирование этих целей увеличится на 1,854 млрд руб.

АО «УК «ОЭЗ Пермь» управляет особой экономической зоной «Пермь», созданной в 2022 году. ОЭЗ находится в Перми и Пермском районе, основная площадка — промышленный узел «Осенцы». Сейчас в ОЭЗ зарегистрировано десять компаний-резидентов. Ожидается, что эти компании создадут около 160 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 2,63 млрд руб. В ОЭЗ «Пермь» доступно 144,6 га земли для новых резидентов.

