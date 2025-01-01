На 2027 год переносится бюджетное финансирование строительства ОЭЗ «Пермь» Опубликован проект закона о внесении изменений в бюджет региона Поделиться Твитнуть

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Заксобрание Прикамья опубликовало законопроект, предусматривающий корректировку регионального бюджета на 2025 — 2027 год. Ключевым моментом документа является предложение о сокращении финансирования программы «Экономическая политика и инновационное развитие» в 2025 году, обращает внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В частности, планируется перенести на 2027 год более 472,6 млн руб., ранее запланированных для внесения в уставный капитал АО «УК «ОЭЗ Пермь»». Данные средства теперь предполагается направить на возведение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории особой экономической зоны. В 2027 году ассигнования на эти цели будут увеличены на 1,854 млрд руб.

Кроме того, претерпевает изменения и схема финансирования указанных мероприятий. Изначально планировалось использовать бюджетный кредит, однако теперь для реализации проектов планируется привлечь казначейский инфраструктурный кредит.

АО «УК «ОЭЗ Пермь»» осуществляет управление особой экономической зоной «Пермь», созданной в соответствии с постановлением правительства РФ летом 2022 года. ОЭЗ располагается на территории города Перми и Пермского муниципального округа, а основной площадкой является промышленный узел «Осенцы». В настоящее время в качестве резидентов ОЭЗ зарегистрировано десять компаний.

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