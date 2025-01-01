Прикамье получит федеральную субсидию на создание технопарка «Дружба.Пермь» Ввести проект в эксплуатацию планируется в 2028 году Поделиться Твитнуть

По результатам конкурсного отбора Минэкономразвития РФ Пермский край вошёл в число регионов, которым на условиях софинансирования будет выделено 7,8 млрд руб. на создание промышленных, бизнес- и технопарков.

Как отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, финансирование позволит сформировать условия, чтобы небольшие предприятия могли реализовать свои идеи, быстрее налаживать и развивать совместные производства, скорее выводить на рынок продукцию.

Одно из условий программы — софинансирование проектов, которое должно составлять не менее 20% от общей суммы субсидии, а также привлечение частных инвестиций — не менее 30% от общей стоимости проекта.

В Прикамье средства будут направлены на строительство промышленного технопарка «Дружба.Пермь» в Пермском округе на территории одноимённого индустриально-логистического парка, который возводится с поддержкой властей региона.

Общая стоимость проекта создания технопарка составляет 881,9 млн руб. Из федерального бюджета будет выделена субсидия в 200 млн руб., из краевого — 50 млн руб. На площади порядка 12 тыс. кв. м инициатор проекта, «Специализированый застройщик «Синергия», планирует построить складские и производственные помещения в формате light industrial и Big box. На территории технопарка смогут разместиться не менее 12 резидентов, а ввести его в эксплуатацию намереваются в 2028 году.

Напомним, в 2024 году инвестпроект по созданию индустриально-логистического парка «Дружба.Пермь» площадью не менее 123 тыс. кв. м получил статус приоритетного. Строительство промышленного технопарка станет первым этапом в его создании. Полностью же построить логистический комплекс планируется в 2031 году. Общая сумма инвестиций в проект составит 4,3 млрд руб.

Добавим, создание и расширение сети технопарков в регионах России представляет собой важное направление национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

