Прикамью одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 6,7 млрд рублей Средства пойдут на создание инфраструктуры ОЭЗ «Пермь»

особая экономическая зона Осенцы

permkrai.ru

Для создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в Особой экономической зоне «Пермь» Пермскому краю выделен казначейский инфраструктурный кредит (КИК) в размере 6,7 млрд руб. Реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы. Финансирование утвердила Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством заместителя главы российского правительства Марата Хуснуллина.

Благодаря федеральным средствам, в ОЭЗ «Пермь» будут построены внутренние инженерные сети и создана транспортная инфраструктура с технологическим присоединением к внешним сетям.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что создание инфраструктуры позволит реализовать важные инвестиционные проекты в промышленности, увеличив налоговые поступления в бюджет региона более чем на 40 млрд руб. и создав более 2 тыс. рабочих мест.

Министерство промышленности и торговли региона подчеркнуло, что инфраструктура ОЭЗ позволит привлечь более 107 млрд руб. внебюджетных средств на инвестиционные проекты, соответствующие критериям технологического суверенитета, включая производство продукции авиадвигателестроения, комплексов автоматизации, синтетических восков, полимерных труб и продукции для сельского хозяйства.

Напомним, Пермский край активно участвует в программе КИК, и в конце августа получил одобрение кредита на 2,1 млрд руб. для девяти проектов в сфере ЖКХ.

