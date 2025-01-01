Родственник пострадавших от атаки БПЛА в Прикамье рассказал подробности инцидента По его словам, жильцы выбрались из полыхавшего дома самостоятельно Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Березников

В Березниках Пермского края в ночь 3 октября украинский беспилотник попал в двухэтажный жилой дом по ул. Большевистской. Родственник пострадавших от атаки БПЛА поделился с журналистами местного телеканала «Своё-ТВ» подробностями минувшей ночи.

«Позвонил сначала их ребёнок Владимир, мы перезвонили супруге и приехали (на место возгорания — Прим. ред.). Владимир сказал, что горит соседний дом, мы не подумали, что горит их вторая половина дома. Когда перезвонили супруге, она сказала, что у них всё полыхает», — отметил Сергей Кучин.





Сергей рассказал, что родственники выбежали из дома самостоятельно. В доме также находилась престарелая женщина, которую из здания вынес внук. В момент, когда Сергей Кучин приехал к дому, все жильцы уже были на улице.





Напомним, в Березниках после атаки БПЛА функционирует оперативный штаб . Двухквартирный жилой дом оцеплен и находится под охраной. Силовики побывали на месте инцидента, а после хозяева вместе с бойцами МЧС вошли в здание . Глава Березников Алексей Казаченко отметил, что есть риск обрушения чердачного перекрытия. Одна квартира сильно повреждена.





Глава муниципалитета также добавил, что в ближайшие дни жителям помогут с разбором завалов и дефектовкой повреждений помещения. После этого при поддержке краевых властей здание отремонтируют.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что во время атаки украинских БПЛА на предприятии «Азот», по словам властей, «произошла приостановка производственного процесса». Чиновники связывают это с атакой дронов. Сейчас завод функционирует в обычном режиме.





В результате атаки никто из людей не пострадал.

