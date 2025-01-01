В Прикамье в повреждённом атакой БПЛА доме могут обрушиться перекрытия Здание при поддержки краевых властей будут восстанавливать Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко прокомментировал ситуацию с домом, который пострадал в результате ночной атаки украинского беспилотника. Людей пустили внутрь здания.

«Получили доступ внутрь дома после осмотра места происшествия взрывотехником ОМОН и сотрудниками Следственного комитета. Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС. Есть риск обрушения чердачного перекрытия. Одна квартира сильно повреждена. Вместе с жильцами собрали документы, ценные вещи, предметы первой необходимости, электробытовую технику», — рассказал глава муниципалитета.

По словам Казаченко, в ближайшие дни жителям помогут с разбором завалов и дефектовкой повреждений помещения. После этого при поддержке краевых властей здание отремонтируют.

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

Вторая квартира в доме сильно не пострадала. Туда уже вернули теплоснабжение, а до конца дня будет восстановлено водоснабжение и электричество.

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

«Вернули домой и накормили напуганного ночными событиями собакена. Оказываем содействие семьям в оформлении региональной и муниципальной материальной помощи. Жилой дом оставляем под охраной», - добавил Казаченко.

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

Чиновник пообещал держать в курсе развития ситуации.

Фото: ТГ-канал Алексея Казаченко

Напомним, в ночь на 3 октября Березники атаковали украинские БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом на ул. Большевистской, а на предприятии «Азот», по словам властей, «произошла приостановка производственного процесса». Чиновники связывают это с атакой дронов. Сейчас завод функционирует в обычном режиме. В результате атаки никто из людей не пострадал.

