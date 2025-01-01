Опубликованы фото повреждённого упавшим БПЛА дома в Пермском крае Здание оцеплено Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Березников

Как сообщил глава Березников Алексей Казаченко, ночью городские власти занимались ликвидацией последствий удара беспилотных летательных аппаратов.

В данный момент в городе функционирует оперативный штаб. Двухквартирный жилой дом, расположенный на ул. Большевистской, оцеплен и находится под охраной. Представители силовых структур осуществляют инспекцию места инцидента.

фото предоставлено администрацией Березников

«Ожидаем разрешение зайти в помещения, оценить масштаб повреждений и размер ущерба. Взаимодействуем с МЧС и региональным правительством. Поддерживаем связь с жителями дома. Всем нуждающимся предоставлено маневренное жильё, решаем вопрос о компенсационных выплатах. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Казаченко в своём Telegram-канале.

фото предоставлено администрацией Березников

Ранее «Новый компаньон» также писал, что на березниковском предприятии «Азот» минувшей ночью наблюдалась непродолжительная приостановка производственного процесса. Власти это также связывают с атакой дронов. В настоящее время завод функционирует в обычном режиме. Опасности для окружающей среды не зафиксировано, жизнь и здоровье горожан вне опасности.

Об атаке украинских дронов на регион также высказался губернатор Дмитрий Махонин.

