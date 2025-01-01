На Пермский край совершён налёт украинских дронов Повреждения получил жилой дом Поделиться Твитнуть

Ночью 3 октября на Березники Пермского края произошел налёт вражеских беспилотников, об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Повреждения получил жилой дом, рассчитанный на две семьи. Обошлось без погибших и раненых, отметил глава региона.

На березниковском предприятии «Азот» наблюдалась непродолжительная приостановка производственного процесса, в настоящее время завод функционирует в обычном режиме. Опасности для окружающей среды не зафиксировано, жизнь и здоровье горожан тоже вне опасности.

На месте инцидента продолжают свою работу сотрудники служб быстрого реагирования, организован штаб для оперативного решения вопросов.

Жителям дома, пострадавшего от удара БПЛА, предоставлено временное жильё.

Перед Министерством труда и соцразвития Пермского края поставлена задача изучить возможность выплаты компенсаций за утраченное имущество. Необходимые финансовые ресурсы для этого будут выделены из регионального бюджета.

