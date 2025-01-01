На предприятии «Азот» в Прикамье произошла остановка технологического цикла Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот»

В Пермском крае кратковременное прекращение технологического процесса зафиксировано 2 октября в 20:45 на площадке «Азот», входящей в структуру АО «ОХК «Уралхим». Инцидент не повлек за собой травм персонала. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Березниковского округа Алексей Казаченко.

«Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме», — написал он.

