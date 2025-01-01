Алёна Бронникова На содержание нового здания галереи и новый зоопарк в Перми выделят 2 млрд рублей Новое здание акватеррариума планируют сдать в 2027 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

На содержание нового здания художественной галереи и новой территории зоопарка в Перми в краевом бюджете на ближайшую трёхлетку запланировано более 2,4 млрд руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы.

На следующий год из региональной казны направят 804,5 млн руб., а в 2027 и 2028 годах — по 840,5 млн руб. Средства будут направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений по объектам, вводимым в эксплуатацию, а именно на содержание нового здания ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» и нового здания и территории ГКАУК «Пермский зоопарк».

На территории зоопарка в данный момент ведётся проектирование нового акватеррариума — обитатели старого пока находятся в здании Пермской епархии по ул. Окулова, 3. Как указано в пояснительной записке, на строительство и реконструкцию семи объектов общественной инфраструктуры регионального значения в сфере культуры, в том числе акватеррариума, в общей сумме в течение трёх лет планируется направить 4,6 млрд руб.

Отмечается, что в рамках трёхлетнего периода ввод в эксплуатацию планируется по шести объектам. Среди них названы акватеррариум, Дом музыки на заводе Шпагина в Перми и Гостиный двор в Кунгуре.

Гостиный двор вошёл в число объектов культурного наследия, на сохранение которых в ближайшие три года запланировано 3,6 млрд руб. В список вошли также здания Театра-Театра, Благородного собрания, Корпус производственных железнодорожных мастерских, а также сборка экспозиционных объектов национальных усадеб и благоустройство в Хохловке.

Согласно адресной инвестиционной программе, объём финансирования реконструкции Гостиного двора в Кунгуре в целом составляет почти 1,1 млрд руб. Оценочная стоимость составляла 661 млн. В этом году освоено 28,9 млн руб., в следующем году запланировано 518,7 млн, а в 2027-м — 533,8 млн руб. Летом проект обновления объекта культурного наследия вновь не смог получить положительное заключение госэкспертизы. Власти пояснили, что замечания вызвала сметная документация, сами проектные решения получили положительную оценку.

Объём финансирования реконструкции одного из зданий завода Шпагина под универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки» составляет почти 3 млрд руб. Реализация проекта запланирована к 2028 году. В следующем году будет направлено 275,8 млн руб., в 2027-м — 869,4 млн руб., в 2028-м — 1,1 млрд руб. В настоящее время идёт проектирование. Дом музыки должен стать пермской резиденцией оркестра musicAeterna и Теодора Курентзиса и штаб-квартирой Дягилевского фестиваля.

