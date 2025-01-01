Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Строительство Дома музыки в Перми откладывается на год Первый этап реконструкции оценён в 443 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

Превращение одного из зданий Завода Шпагина — так называемой «Литеры А» — в Дом музыки откладывается до 2028 года. Это следует из проекта поправок в бюджет Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Как сказано в документе, предлагается уменьшение расходов на 2027 год в сумме 400 млн руб. и увеличение расходов на 2028 год в сумме 442,8 млн руб. на реконструкцию объекта «Механизированное складское хозяйство под универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки».

В настоящее время идёт проектирование универсального концертно-театрального зала в бывшем заводском здании. Контракт подписан с ООО «Совпро» («Совместное проектирование») из Казани на сумму 47,5 млн руб.

Проект «Дома музыки» должен включать в себя большой зал на 1 тыс. человек и камерный зал на 100 зрителей, фойе, гардероб, сувенирную лавку и кафе. Кроме того, на объекте планируется предусмотреть студию звукозаписи, репетиционные помещения, гримёрные комнаты, помещения технического назначения.

Дом музыки должен стать пермской резиденцией оркестра musicAeterna и Теодора Курентзиса и штаб-квартирой Дягилевского фестиваля.

По информации «Нового компаньона», строительство Дома музыки может занять несколько лет, его предельная стоимость — до 2 млрд руб.

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