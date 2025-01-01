Алёна Бронникова Строительство нового акватеррариума в Перми подорожало в 2,5 раза Срок реализации – 2027 год Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Строительство акватеррариума в новом зоопарке Перми подорожало в 2,5 раза. Как указано в проекте новой адресной инвестиционной программы (АИП) до 2030 года, оценочная или сметная стоимость по проектно-сметной документации, а также стоимость в текущих ценах составляет 650 млн руб. При этом в действующей АИП стоимость — 256,8 млн руб.

В прошлом году из краевого бюджета было направлено 8,6 млн руб. на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР). В текущем году на проект планировалось направить 86,7 млн руб., в 2026-м — 161,4 млн.

Новой программой скорректирована сумма, выделенная в 2025 году, — до 148,5 млн руб., в том числе на ПИР 20,1 млн, на строительно-монтажные работы — 128,4 млн. В 2026 году предлагается направить из бюджета на строительство 477,8 млн руб., а в 2027-м — 15 млн руб.

В новой АИП планируемая площадь строительства акватеррариума в зоопарке на Нагорном указана в 1,5-1,8 тыс. кв. м. При этом в июне краевые власти сообщали, что площадь вырастет в два раза по сравнению с первоначальным планом и превысит 3 тыс. кв. м.

Здание будет оборудовано современными технологиями, необходимыми для комфортного пребывания обитателей и поддержания оптимальных условий. Этот комплекс станет современным центром для содержания рептилий, змей и морских обитателей, а также включит в себя мастерские, лаборатории, виварий и инсектарий.

На время строительства нового объекта старый акватеррариум на ул. Окулова, 3 продолжит работать и принимать посетителей. После переезда здание будет передано Пермской епархии.

