В новом зоопарке Перми площадь акватеррариума увеличат почти в два раза Второй этап строительства зверинца вынесен в отдельный подраздел краевой инвестпрограммы Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В краевую инвестиционную программу внесены коррективы относительно реализации проекта нового зоопарка в Перми. В связи с приближающимся открытием первой очереди зоосада возведение акватеррариума, являющегося частью второй очереди, выделено в отдельный пункт.

Как пояснили в минстрое Прикамья, в настоящее время ведётся проектирование нового акватеррариума. Согласно требованиям содержания животных, его площадь увеличена почти вдвое по сравнению с первоначальным планом (до 3,5 тыс. кв. м). Здание будет оборудовано современными технологиями, необходимыми для комфортного пребывания обитателей и поддержания оптимальных условий. Этот комплекс станет современным центром для содержания рептилий, змей и морских обитателей, а также включит в себя мастерские, лаборатории, виварий и инсектарий.

Напомним, строительство нового зоопарка осуществляется в два этапа, разделённых на пусковые комплексы. Такой подход позволяет вводить в эксплуатацию готовые здания постепенно, а не единым комплексом.

Министерство строительства Пермского края

Новый зоопарк площадью 25 га будет включать пять вольерных комплексов: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян», а также контактный зоопарк и акватеррариум. В настоящее время продолжается поэтапный переезд животных со старой территории на новую.

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