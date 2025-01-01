Пермской епархии передадут здание акватеррариума Проект решения внесён на рассмотрение депутатов гордумы Поделиться Твитнуть

На сайте Пермской городской думы появился проект решения о безвозмездной передаче Пермской епархии здания по ул. Окулова, 3, в котором находится акватеррариум.

Площадь нежилого здания составляет 346,6 кв. м. Кадастровый номер 59:01:4410002:51. Кроме того, религиозной организации отдадут и земельный участок под зданием площадью 471 кв. м (кадастровый номер 59:01:4410002:25), местоположение: ул. Монастырская, 10.

Как ранее писал «Новый компаньон», до декабря 2023 года в здании Спасо-Преображенского собора располагалась Пермская государственная художественная галерея, которая временно переехала в арендованные площади завода «Телта».

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