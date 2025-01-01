В Прикамье заявление о банкротстве Андрея Туева оставлено без движения Оно было подано с нарушениями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Иск по банкротству в отношении индивидуального предпринимателя Андрея Туева, занимавшего ранее должность председателя правления Экомпромбанка, Арбитражный суд Пермского оставил без движения. В судебном органе указали, что заявление подано с нарушениями. Информация об этом следует из картотеки суда.

Из текста определения краевого арбитража следует, что в представленных инициатором банкротства, которым выступает Экопромбанк, документах не было обнаружено ни уведомления, ни иных свидетельств, подтверждающих факт получения Туевым копии поданного заявления. Поэтому судья Елена Амелина установила срок до 29 октября этого года для исправления недочётов, которые препятствуют дальнейшему рассмотрению дела по существу.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце сентября в краевой арбитраж поступило заявление Экомпромбанка, в котором кредитно-финансовая организация просила признать Андрея Туева банкротом. Общая сумма претензий банка к экс-руководителю составляет 319,5 млн руб.

Напомним, Экомпромбанк прекратил свою деятельность в 2014 году, когда у него отозвали лицензию из-за нарушений законодательства и невозможности расплатиться с кредиторами. Регулятор отметил рискованную кредитную политику, связанную с вложениями в активы сомнительного качества. В 2022 году Туева осудили на семь лет лишения свободы и оштрафовали на 300 тыс. руб. за хищение 249 млн руб. у банка и превышение должностных полномочий. В 2024 году он вышел по УДО.

Помимо этого, в 2024 году Свердловский райсуд Перми удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, выступавшего от имени Экомпромбанка, против Андрея Туева, его заместителя Вадима Манина и их сообщника Сергея Фирсова, которых признали виновными в нанесении имущественного вреда банку. Суд постановил взыскать с ответчиков более 319 млн руб. в качестве компенсации убытков, понесенных банком.

