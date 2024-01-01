Суд взыскал с бывших руководителей пермского «Экопромбанка» 319 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 9 августа, в суде Свердловского района Перми был удовлетворен иск, поданный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» от имени ОАО АКБ «Экопромбанк» к бывшему председателю правления Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову. Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

В счёт компенсации убытков, нанесённых кредитному учреждению, с ответчиков взыскано свыше 319 млн руб.

Ранее вышеназванные лица были признаны виновными в причинении имущественного ущерба банку.

Основанием требований стали вынесенные судом обвинительные приговоры в отношении бывших топ-менеджеров банка. В частности, бывший совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин был осуждён за кражу 215 млн руб. у АКБ и 7 млн руб. у индивидуального предпринимателя. Суд квалифицировал его действия как мошенничество в особо крупном размере, назначив наказание в виде шести лет и трёх месяцев лишения свободы. Андрей Туев был признан виновным в растрате 249,6 млн руб. и злоупотреблении полномочиями на сумму 122,7 млн руб.

Банк «Экопромбанк» был объявлен банкротом в 2014 году после отзыва лицензии за нарушение законодательства и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Регулятор указывал на высокие риски кредитной политики, связанной с инвестициями в некачественные активы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.