Алёна Бронникова Экс-председатель Экопромбанка Андрей Туев выходит по УДО Он обязан дважды в месяц отмечаться в полиции Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд предоставил экс-председателю Экопромбанка условно-досрочное освобождение на неотбытые 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Заседание состоялось 16 июля.

Туева признали виновным в хищении у банка 249 млн руб. и злоупотреблении полномочиями в 2022 году. По решению суда ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб.

В мае Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство осуждённого об УДО. Установлено, что Туев отбыл более половины назначенного судом срока, полностью уплатил штраф 300 тыс. руб., исполнительных листов не имеет. Кроме того, администрация колонии, где он работает кухонным рабочим бригады пищеблока, дала ему положительную характеристику.

Однако прокуратура настаивала, что осуждённый не погасил ущерб по делу, а признанное потерпевшим Агентство по страхованию вкладов выразило мнение, что, находясь на свободе, Туев может скрыться, поскольку является также подозреваемым по делу о преднамеренном банкротстве банка. Надзорный орган и АСВ обжаловали решение.

Осуждённый не согласился с мнением агентства и прокуратуры о необоснованности решения первой инстанции. По его подсчётам, он отбыл в заключении больше пяти лет, апелляционная инстанция отменила приговор в части взыскания с него ущерба по уголовному делу, и сейчас вопрос рассматривается в гражданском процессе. Он отметил, что размер иска до сих пор не определён. Сумма уменьшилась, процесс не завершён, исполнительных листов о взыскании денег нет. По его словам, в случае удовлетворения иска АСВ на свободе он трудоустроится и сможет выплачивать больше денег, чем в заключении. Туев также добавил, что не собирается скрываться от нового расследования.

По итогам заседания апелляция оставила решение первой инстанции в силе и постановила немедленно освободить осуждённого. На свободе он должен встать на учёт в специализированном органе контроля за освобождёнными по УДО и регулярно там отмечаться. Кроме того, трудоустроиться Туев должен в течение месяца.

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