Елена Синица Апелляцию на освобождение экс-председателя Экопромбанка Андрея Туева рассмотрят в июле Ранее Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд 16 июля рассмотрит представление прокуратуры на решение об освобождении экс-председателя Экопромбанка Андрея Туева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об УДО. В 2022 году Туева признали виновным в хищении у банка 249 млн руб., а также в злоупотреблении полномочиями.





По решению суда ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. Суд установил , что Туев отбыл более половины назначенного судом срока, полностью уплатил штраф в 300 тыс. руб., исполнительных листов не имеет. Кроме того, администрация колонии, где он работает кухонным рабочим бригады пищеблока, дала ему положительную характеристику.

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