Алёна Бронникова Экопромбанк банкротит экс-председателя правления Андрея Туева Сумма требований – более 319 млн рублей

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экомпромбанк» с требованием признать индивидуального предпринимателя Андрея Туева, занимавшего ранее в банке должность председателя правления, несостоятельным. Информация опубликована в картотеке суда.

Сумма исковых требований составляет 319,5 млн руб. Заявление было направлено в суд 23 сентября, на данный момент оно не принято к производству.

Напомним, Экопромбанк был объявлен банкротом в 2014 году после отзыва лицензии за нарушение законодательства и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Регулятор указывал на высокие риски кредитной политики, связанной с инвестициями в некачественные активы. В 2022 году Туева признали виновным в хищении у банка 249 млн руб. и злоупотреблении полномочиями и приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. В прошлом году ему удалось выйти по УДО.

Кроме того, в 2024 году Свердловский райсуд Перми удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов от имени Экопромбанка к Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и их соучастнику Сергею Фирсову, признанных виновными в причинении имущественного ущерба банку. В счёт компенсации убытков, понесённых кредитным учреждением, с ответчиков было взыскано свыше 319 млн руб.

