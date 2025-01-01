Пермская альпинистка Наговицина могла записать предсмертное видео Поделиться Твитнуть

фото: @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский альпинист Руслан Колунин, который был другом пермячки Натальи Наговициной, погибшей при спуске с Пика Победы в Киргизии, высказал мнение, что она могла оставить предсмертное послание. Об этом он сообщил в эфире одной из программ на федеральном телеканале.

Колунин считает, что Наговицина осознавала близость своей кончины и могла написать записку или записать видео.

По его словам, точные сведения о наличии таких материалов удастся получить не ранее чем через год, когда кто-то из альпинистов сможет добраться до палатки на высоте 7 тыс. м, где, предположительно, находится тело погибшей.

Ранее также сообщалось о том, что рядом с палкой Наговициной был найден черный рюкзак. Эта неожиданная находка может свидетельствовать о том, что альпинистка собиралась попытаться осуществить спуск с горы самостоятельно.

Напомним, Наталья Наговицина, спускаясь с пика Победы (7439 м) получила травму ноги. Члены её группы оставили альпинистку в палатке 12 августа и отправились за помощью, однако из-за резкого ухудшения погодных условий спасательная операция по её эвакуации не была проведена вовремя. Альпинистка официально считается пропавшей без вести. Последний раз дрон подлетал к палатке, где предположительно находится Наговицина, 4 сентября, но никаких признаков жизни спортсменка не подала.

