Святки и Сочельник

Возобновляются уроки в промыслотеке «Яснодело». На предстоящей неделе здесь пройдёт цикл занятий по созданию мерного кружева, а также уроки резьбы по дереву с мастером Андреем Поносовым — по изготовлению новогодней игрушки, урок по созданию керамической подвески — украшения с росписью в виде Рождественской звезды, по изготовлению обрядовых кукол с Ольгой Поповой: на первом занятии участники изготовят «Рождественскую козу», которая символизирует радость, плодородие и достаток, а на втором — куклу «Коляда». Вечером в промыслотеке — встречи в рамках музыкального лектория. 5 января — беседа «Щелкунчик в фокусе. Фантасмагория или семейная история» с директором ПДНТ «Губерния» Татьяной Санниковой: что объединяет семейную теплоту и магическое превращение деревянной игрушки в отважного принца и почему балет Чайковского стал символом новогодних праздников во многих странах мира? 6 января — «Музыкальные фольклорные корни Прикамья» с Дашей Калиной. 7 января — литературная читка «Рождественских рассказов» А.П. Чехова в исполнении актёра Пермского театра кукол Алексея Дерягина.

Музыкальная сказка — моноспектакль Люси Прохоренко с симфоническим оркестром и видеоартом. Давным-давно люди рассказывали друг другу чудесные истории. Они отправлялись в великие путешествия, открывали новые острова, встречали диковинных животных. Их истории превратились в волшебные сказки, которые и сегодня способны перенести каждого в другие фантастические миры. Вместе с рассказчицей Шехерезадой зрители отправятся в прошлое, увидят своими глазами семь чудес света и услышат рассказ о героических подвигах Синдбада-морехода. На протяжении всего повествования со сцены будет звучать симфоническая сюита «Шехерезада» Римского-Корсакова в исполнении полного состава оркестра Театра-Театра. Классическая музыка в тандеме с голосом Шехерезады, фантастические видеокартины и лазерная проекция оживят волшебную арабскую сказку. Автор текста и исполнитель — Люся Прохоренко, музыкальный руководитель Татьяна Виноградова, дирижёр Вячеслав Панов, видеохудожник Пётр Марамзин, хореограф Дамир Сайранов. Премьера запланирована на 25 января в Большом зале филармонии.

Ансамбль «Шондiбан» (Кудымкар) выступит с музыкально-игровой программой, созданной по материалам поездки артистов ансамбля к народному фольклорному ансамблю «Мича асыв» из села Большая Коча Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа. Игровое действо окунает зрителя в атмосферу народных игрищ, которые проводились в этом селе в канун Рождества — в Рождественский сочельник, и включает в себя традиционные святочные игры и забавы, песни и хороводы. Будут представлены традиционная коми-пермяцкая пляска «Тупи-тап» под печную заслонку и бытовые танцы — кадрили, которые молодёжь с удовольствием танцевала на всех праздниках. Активными участниками действия становятся зрители, которым предлагается и «козу» подоить, и в «покойника» поиграть… Ярким украшением программы являются костюмы артистов, сшитые народными мастерами округа специально для этой программы на основе традиционных образцов костюмных комплексов северных коми-пермяков.

Кот Матвей — звезда «губернских» новогодних представлений. На «Сметанной вечеринке» можно будет пообщаться с ним лично. В программе: игры с мышкой Марусей, чайный стол, живая музыка в пряничном кафе, подарок каждому гостю, фотосессия, хоровод.

Живой концерт Альберта Макарова в фойе театра с видом на ночную Пермь. Живая музыка, живой вокал, живые разговоры — искренние, неспешные, задушевные, словно со старыми друзьями, засидевшимися на кухне с гитарой до самой ночи. Альберт Макаров, ведущий артист Театра-Театра, умеет создавать на своих концертах атмосферу теплых квартирников, к тому же, само пространство и время будут к этому располагать. Огни ночного города в огромных окнах театрального фойе станут лучшими декорациями для исполнения вокальных номеров из спектаклей Театра-Театра и целой палитры знакомых, всеми любимых песен (подпевать строго разрешается!). В паузах Альберт расскажет о своих сценических образах, о театре, о жизни и друзьях. Будет работать театральный буфет с напитками и легкими закусками.

Первый фестиваль 2026 года в Перми. Полная программа ещё не известна, но точно будут четыре концерта и огненное шоу. Камерный концерт «Снежные мелодии арфы» (9 января, 20:00, 6+) — дуэт Лилии Ахметовой и Ирины Пыжьяновой, исполнительниц на леверсных арфах, с рождественской музыкой разных стран. Акапелла-шоу SPOKANKI (10 декабря, 19:00, 6+) — концерт «Восьми сестёр из мистической страны SpokanLand», живое многоголосье, смешение различных музыкальных жанров, джаз, фьюжн, этно. Спектакль по произведениям Степана Писахова «Морожены песни» (10 января, 21:00, 12+) в исполнении Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко. Концерт музыкального проекта «Проще простого» (11 января, 15:00, 6+): вокалиста, мультиинструменталиста Сергея Старостина, исполнителя на этнических духовых Сергея Клевенского и этнического перкуссиониста Мариана Калдарару. В основе проекта — традиционные русские песни и наигрыши. Конкурс артистов огненного шоу «Крещенские огни» — самое зрелищное событие фестиваля «Сочельник» — состоится вечером 10 января перед ПДНТ «Губерния».

Первый вечерний благотворительный забег по уникальной дистанции — один полный круг по зоопарку, на трассе есть несколько остановок в павильонах с животными, где спортсменам нужно будет проверить свои знания об обитателях зоопарка. Помогать ориентироваться на маршруте будут пейсеры. Необязательно ставить рекорды скорости. Самый важный шаг — тот, который вы делаете. Идите в своём ритме, наслаждайтесь маршрутом, читайте истории о животных. Главное — не останавливаться и двигаться к финишу в комфортном для вас темпе. Это не гонка на скорость, а просветительский маршрут с остановками в павильонах. На маршруте вас ждут интересные факты о животных и короткие рассказы от сотрудников. 100% стартового взноса пойдёт напрямую на обогащение среды обитания животных: игрушки, гамаки, канаты и развивающие конструкции для питомцев зоопарка. Каждый участник получит бумажный путеводитель с картой, памятную медаль и фото на память.

В Пермь приедут писатели и книжные блогеры из разных городов, чтобы представить и поддержать пермский приют для кошек. Книга о котах и кошках «Счастливый хвост — счастливый я» (16+) — смешная, трогательная, иногда мистическая, иногда очень личная. В сборник вошли 20 рассказов современных авторов из России и Беларуси, написанных специально для этого проекта. Все средства от продажи книги направляются приюту «Счастливый хвост». На встрече авторы будут читать отрывки, рассказывать, как рождались их тексты, говорить о животных, литературе и о том, зачем вообще нужны такие проекты. Можно будет задать вопросы, купить книгу и просто провести несколько часов в хорошей компании. Модератор встречи — книжный блогер Мария Носкова («Маруся читает»). В презентации примут участие Анаит Григорян, Настасья Реньжина, Наталья Бакирова, Анна Чудинова, Анна Безукладникова, Юлия Мезенцева.

Песни, гадания, разговоры — святочный концерт-вечёрка в исполнении фолк-певиц Глафиры Утёмовой и Даши Калиной, участниц пермского ансамбля «Цветьё». В программе — рождественские и святочные песни Пермского края, звучание гуслей, балалайки и традиционных коми-пермяцких пэлян. Гости смогут принять участие в настоящих святочных гаданиях, традиционном игровом хороводе или пляске, погрузиться в атмосферу народных зимних Святок.

Мариам Мерабова — джазовая певица, мастер импровизации, автор песен, актриса, участница шоу «Голос» исполнит песни из репертуара Фрэнка Синатры, Билли Холидей, Эллы Фицджеральд и других мировых исполнителей джаза, а также собственные композиции. Вместе с певицей выступит джаз-группа MIRAIF («Мирайф»), основанная в 1998 году пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым. В составе группы Miraif — Антон Горбунов (бас-гитара), Манук Казарян (клавиши) и Павел Тимофеев (барабаны). Мариам Мерабова — автор и ведущая музыкальных радиопрограмм, и сама выступит в качестве ведущей концерта.

