Алёна Бронникова Парку Горького в Перми не удалось обжаловать решение о сносе театра эстрады Решение арбитража вступило в силу

Олег Антонов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил жалобу арендатора парка им. Горького на решение нижестоящей инстанции о сносе театра эстрады без удовлетворения, а само решение — без изменений. Об этом свидетельствует резолютивная часть постановления суда в картотеке от 29 сентября.

Поскольку апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, июльское решение арбитража вступило в силу. При этом у ответчика есть возможность подать кассационную жалобу в течение двух месяцев.

Напомним, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» не согласилось с решением арбитражного суда, удовлетворившего иск мэрии Перми. Департамент земельных отношений потребовал признать отсутствующим право собственности ответчика на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести. Апелляция была зарегистрирована 28 июля.

Помимо этого иска, в суде рассматривается заявление к арендатору парка от администрации Свердловского района о признании шести сооружений на территории парка самовольными постройками. По данному делу судебное разбирательство было отложено сначала до 30 сентября, а затем — до 29 октября.

