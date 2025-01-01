Алёна Бронникова Назначено заседание по апелляции о сносе театра эстрады в пермском парке Горького Суд принял жалобу к производству Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу арендатора пермского парка Горького на решение арбитража о сносе театра эстрады. Согласно информации, опубликованной в картотеке дел, заседание назначено на 29 сентября.

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» не согласилось с решением арбитражного суда, удовлетворившего иск мэрии Перми. Департамент земельных отношений потребовал признать отсутствующим право собственности ответчика на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести.

Помимо этого иска, в суде рассматривается заявление к арендатору парка от администрации Свердловского района о признании шести сооружений на территории парка самовольными постройками. В перечень входят: две общественные уборные, гараж, летние кафе «Халва» и CasaMia, а также аттракцион «Дом Дракулы», который уже демонтирован. По данному делу судебное разбирательство отложено до 30 сентября.

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