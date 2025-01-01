Алёна Бронникова Парк Горького в Перми направил апелляцию на решение суда о сносе театра эстрады Иск мэрии был удовлетворён в июле Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» направило в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на решение нижестоящей инстанции по иску мэрии Перми о сносе театра эстрады. Согласно данным картотеки суда, парк также ходатайствует о назначении экспертизы. Апелляция к производству на 28 июля не принята.

Напомним, собственник парка — департамент земельных отношений Перми обратился в суд с иском к арендатору для устранения нарушений договора аренды земельного участка. Мэрия потребовала признать отсутствующими право собственности ООО на проходную будку у входа со стороны ул. Сибирской, а также признать театр эстрады самовольной постройкой и снести.

Согласно условиям договора аренды земельного участка, возведение объектов на территории парка без согласования в установленном порядке и получения разрешительной документации невозможно. По словам истца, первоначальная сцена была утрачена в результате пожара, возведение действующей было произведено без уведомлений и разрешений, что не гарантирует её безопасной эксплуатации.

Олег Антонов

Экспертиза установила, что театр эстрады является объектом капитального строительства. После всех необходимых согласований на участке будет возможна установка некапитальной сцены.

Позже ответчик направил встречное заявление, попросив признать право собственности на одноэтажную кирпичную пристройку к театру как вспомогательный объект, функционально связанный с ним.

Арбитражный суд Пермского края 19 июля удовлетворил требования администрации города, в удовлетворении встречного иска было отказано.

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