Суд обязал снести Театр эстрады в пермском парке Горького Также суд лишил парк права собственности на проходную будку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу краевого департамента земельных отношений и признал Театр эстрады на территории Центрального парка развлечений им. Горького самовольной постройкой. Кроме того, парк был лишён права собственности на проходную будку. Решение было опубликовано на сайте суда.

Суд также обязал снести Театр эстрады в течение 90 дней с момента вступления решения в законную силу. В случае неисполнения постановления суда департамент имеет право самостоятельно снести объект, а также взыскать с администрации парка судебную неустойку в размере 2 тыс. руб. за каждый день просрочки. Кроме того, с компании будет взыскана стоимость судебной экспертизы в размере 100 тыс. руб. и 6 тыс. руб. за госпошлину.





Напомним , администрация как собственник парка выступала за развитие культурно-досуговой деятельности, но в рамках законодательства. Судебные иски поданы с целью устранения нарушений договора аренды земельного участка парка — арендатором ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» в отношении театра эстрады и проходной будки в 2023 году было зарегистрировано право собственности в Управлении Росреестра по Пермскому краю. Согласно условиям договора аренды земельного участка, возведение объектов на территории парка без согласования в установленном порядке и получения разрешительной документации невозможно.





Первоначальная сцена была утрачена арендатором в результате пожара, возведение действующей сцены также было произведено без уведомлений и разрешений, что не гарантирует безопасной эксплуатации конструкции, добавили в администрации Перми. Во время рассмотрения иска в ходе проведённой экспертизы было установлено, что театр эстрады является объектом капитального строительства. Целью администрации Перми было устранение нарушений договора аренды. После получения арендатором всех необходимых согласований и приведения её к требованиям безопасности возможна установка не капитальной сцены. На проходную будку также было зарегистрировано право собственности. Суд постановил признать отсутствующим право собственности.

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