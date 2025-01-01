Пермский парк Горького оспорит решение о признании Театра эстрады самовольной постройкой
Вердикт на днях вынес Арбитражный суд
«Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) обжалует вердикт Арбитражного суда, поддержавшего требования департамента земельных отношений администрации Перми о признании Театра эстрады и проходной будки нелегальными сооружениями, подлежащими передаче в муниципальную собственность.
«Оценка последствий вынесенного судебного акта и планирование дальнейших действий Парком им. Горького будет проведена после получения судебного акта Арбитражного суда Пермского края (мотивированного решения), срок изготовления которого в полном объёме составляет десять дней. С уверенностью можем заявить, что с решением Парк не согласен. Данное решение будет оспорено», — говорится в сообщении пресс-службы парка.
Напомним, в арбитраже рассматривается ещё один иск от городских властей: администрация Свердловского района добивается признания шести сооружений на территории парка самовольными постройками. В перечень входят: две общественные уборные, гараж, летние кафе под названиями «Халва» и CasaMia, а также аттракцион «Дом Дракулы», который уже демонтирован.
Городские власти забеспокоились в 2024 году, когда оператор парка предпринял попытки зарегистрировать указанные строения как капитальные объекты. В случае успешной регистрации владелец получил бы права на земельные участки под ними, что стало бы скрытой приватизацией охраняемой природной территории.
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