Власти Перми выиграли суд о самовольных постройках в парке Горького В удовлетворении встречного иска отказано Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление департамента земельных отношений пермской администрации к ЦПКиО им. Горького. По информации, полученной изданием «Звезда», спорные объекты (Театр эстрады и проходная будка) признаны нелегальными сооружениями, подлежащими передаче в муниципальную собственность. В удовлетворении встречного иска парку Горького было отказано.

В рамках судебного процесса по данным объектам проводился ряд экспертиз, в том числе для установления степени их безопасности для посетителей.

Напомним, в арбитраже рассматривается ещё один иск от городских властей: администрация Свердловского района добивается признания шести сооружений на территории парка самовольными постройками. В перечень входят: две общественные уборные, гараж, летние кафе под названиями «Халва» и CasaMia, а также аттракцион «Дом Дракулы», который уже демонтирован.

Городские власти забеспокоились в 2024 году, когда оператор парка предпринял попытки зарегистрировать указанные строения как капитальные объекты. В случае успешной регистрации владелец получил бы права на земельные участки под ними, что может свидетельствовать о скрытой приватизации охраняемой природной территории.

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