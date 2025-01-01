В суд о незаконных постройках в пермском парке Горького вызвали эксперта Заседание с его участием состоится 8 апреля Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми 7 марта, в рамках судебного разбирательства по поводу незаконных построек на территории парка им. Горького, представители городской администрации и компании «Центральный парк развлечений им. М. Горького», являющейся арендатором, рассмотрели результаты недавней строительно-технической экспертизы.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», представитель истца, действующий от имени администрации Свердловского района, заявил о возникших у мэрии вопросах к эксперту, проводившему исследование, после ознакомления с заключением. Было заявлено ходатайство о вызове эксперта в суд для предоставления подробных разъяснений по поводу экспертизы летнего ресторана «Халва», гаража, двух общественных туалетов и бывшего кинотеатра «Октябрь».

В частности, городская администрация выразила сомнения относительно выводов о некапитальном характере ресторана «Халва». Также администрацию интересуют вопросы безопасности гаража, переоборудованного из туалета, и соответствие реконструированного туалета за кинотеатром строительным нормам. Арендатор парка выступил против вызова эксперта, но суд назначил заседание с его участием на 8 апреля.

Напомним, администрация требует признать незаконными и снести шесть объектов, включая туалеты, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» и два летних кафе. Помимо этого, департамент земельных отношений оспаривает право собственности арендатора на театр, эстраду и проходную будку. Добавим, что «Дом Дракулы» парк Горького демонтировал еще в прошлом году.

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