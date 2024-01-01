В пермском парке Горького снесли один из спорных аттракционов С начала года продолжаются две судебные тяжбы между городскими чиновниками и арендатором парка Поделиться Твитнуть

фото happy-laser.ru

В пермском парке им. Горького завершился демонтаж аттракциона «Дом Дракулы», который функционировал как «Логово пиратов». Также идут работы по демонтажу в павильонах, где ранее располагался зеркальный лабиринт.

Как рассказали в администрации парка Горького изданию «Коммерсантъ-Прикамье», зеркальный лабиринт не работает временно. Строения будут смещены на 1,5-2 м в сторону согласно договорённости с сетевыми организациями. Под помещениями находится теплотрасса, поэтому их перемещение необходимо, после смещения они снова начнут свою работу.

Демонтаж «Дома Дракулы» связан с одним из двух судебных процессов, инициированных местными властями, сообщили в парке. Напоминаем, что в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление администрации Свердловского района к арендатору парка — ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР). Истец требует признать самовольными постройки, а именно: два туалета, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» и два летних кафе — «Халва» и Casa Mia. На одном из заседаний в сентябре было указано, что из-за отсутствия фундамента и коммунальных сетей указанные объекты не имеют признаков недвижимости. В итоге была назначена судебная экспертиза, чтобы оценить безопасность всех шести объектов.

«Администрация парка решила избежать ситуации, когда в суде сторонам пришлось бы выяснять, является ли здание аттракциона капитальным или некапитальным объектом. Мы и сейчас хотим избежать разбирательств, поэтому решили просто демонтировать объект»,— заметили в администрации ЦПР, отметив в то же время, что сносить летние кафе не планируется.

Известно, что аттракцион перенесут в помещение под Колесом обозрения (там раньше работал 3D Океанариум). А на освободившейся площадке разместится новая развлекательная зона для молодёжи.

Напомним, с начала года продолжаются две судебные тяжбы между городскими чиновниками и арендатором парка. Власти оспаривают право собственности ЦПР на «Театр эстрады» и проходную будку. ЦПР выразил готовность передать спорные объекты мэрии, однако достигнуть соглашения с истцом не удалось.

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