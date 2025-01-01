Алёна Бронникова Центр отдыха «Полазна» в Пермском крае продаёт туристические домики Размещение горнолыжного комплекса признали незаконным Поделиться Твитнуть

фото Центра отдыха «Полазна»

Центр отдыха «Полазна» в Пермском крае выставил на продажу три деревянных домика у экотропы, предназначенных для размещения туристов. Объявление об этом появилось 30 сентября в социальных сетях компании.

«Друзья, всем доброе утро. «Центр активного отдыха Полазна» распродаёт три дома. На самовывоз. Площадь шесть на шесть метров», — сообщается в публикации.

Как рассказал «Новому компаньону» генеральный директор ЦАО «Полазна» Игорь Соловьев, на 1 октября дома уже выкуплены. Сооружения построены на сваях, новый владелец планирует перевезти их на новое место, где будет развивать свой туристический проект. На территории ЦАО будет распродано всё имущество, которое планируется снести.

Игорь Соловьев выразил сожаление о закрытии и отметил, что Центр внёс значительный вклад в развитие спорта Пермского края. На склоне для начинающих, площадь которого составляет 7 га, подготовку прошли около 50% юных спортсменов региона. При этом комплекс работал круглый год, отдохнуть туристы могли, в том числе, в тёплый сезон. Администрация популяризировала здоровый образ жизни — только спорт и активный отдых.

В планах у руководства Центра развивать туризм в другом регионе. По словам Игоря Соловьева, он уже получил приглашение возглавить комплекс активного отдыха в Татарстане.

Напомним, размещение горнолыжной базы «Полазна» на землях, принадлежащих государству, было признано судом незаконным. В настоящее время участки переданы краевой спортивной школе олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду. Краевые власти планируют оставить туристическую функцию базы для зимнего катания на лыжах и сноубордах, и все желающие смогут посещать комплекс зимой, как и раньше. В сентябре в соцсетях Центра отдыха «Полазна» появилось сообщение о продаже оборудования для искусственного оснежения склона, который передаётся спортивной школе.

По данным судебных документов, спорный участок был отчуждён в частную собственность в 2005 году из-за незаконных действий по межеванию и выделу доли сельскохозяйственных земель. Прилегающей к границам школы территорией владело ООО «Импекс», владелец ЦАО «Полазна». Споры по данному объекту возникали уже с 2007 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.