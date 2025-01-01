Центр отдыха «Полазна» в Прикамье объявил о закрытии горнолыжного склона Компания распродаёт оборудование для искусственного оснежения Поделиться Твитнуть

фото Центра отдыха «Полазна»

В социальных сетях Центра отдыха «Полазна» появилось сообщение о смене формата работы.

«Друзья, в этом зимнем сезоне Центр активного отдыха «Полазна» будет работать с ватрушками и катать на банане. Горные лыжи и сноуборды после 20 лет активного использования прекращают свое существование. О причинах такого «подарка» для туристов мы вас подробно известим в ближайшее время», — говорится в информации.

Там же опубликовано объявление о продаже оборудования для искусственного оснежения склона по «демократичной цене».

В комментариях к посту уточняется, что склон будет передан спортивной школе.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности об оспаривании права собственности на земельный участок в Полазне, на котором находятся объекты «Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду».

Спорный участок был отчуждён в частную собственность в 2005 году из-за незаконных действий по межеванию и выделу доли сельскохозяйственных земель. С указанного года прилегающей к границам школы территорией владело ООО «Импекс», владелец Центра активного отдыха «Полазна». Споры возникали уже с 2007 года.

Ответчик направил встречный иск, в котором речь шла о признании незаконной государственной регистрации права на объекты недвижимости госучреждения, расположенные на земельном участке. Суд в иске отказал.

«Изучив материалы дела и аргументы сторон, суд отказал во встречном иске и удовлетворил иск министерства о признании права краевой собственности на занимаемую объектами горнолыжной базы часть земельного участка, необходимую для надлежащего функционирования краевого учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду"», — было указано в информации суда.

Центр «Полазна» находится в 45 км от Перми, на территории заказника «Лунежские Горы». На горнолыжном комплексе были оборудованы трассы различной сложности, размещены подъемники.

