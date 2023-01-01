Алёна Бронникова Земельный участок в Полазне вернулся в собственность спортивной школы Территория принадлежала ЦАО «Полазна» Поделиться Твитнуть

Сайт ГБУ ДО ПК "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду"

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности об оспаривании права собственности на земельный участок в Полазне, на котором находятся объекты «Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спорный участок был отчуждён в частную собственность в 2005 году из-за незаконных действий по межеванию и выделу доли сельскохозяйственных земель. С указанного года прилегающей к границам школы территорией владело ООО «Импекс», владелец Центра активного отдыха «Полазна». Споры возникали уже с 2007 года.

Ответчик направил встречный иск, в котором речь шла о признании незаконной государственной регистрации права на объекты недвижимости госучреждения, расположенные на земельном участке. Суд в иске отказал.

«Изучив материалы дела и аргументы сторон, суд отказал во встречном иске и удовлетворил иск министерства о признании права краевой собственности на занимаемую объектами горнолыжной базы часть земельного участка, необходимую для надлежащего функционирования краевого учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду"», — указано в публикации.





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