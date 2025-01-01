Власти Прикамья обещают сохранить горнолыжное катание в Полазне Ранее частный центр отдыха объявил о прекращении работы своего горнолыжного комплекса Поделиться Твитнуть

В краевом Минспорта подтвердили информацию Центра отдыха «Полазна», объявившего о прекращении работы своего горнолыжного комплекса. «Горные лыжи и сноуборды после 20 лет активного использования прекращают свое существование», — говорилось в сообщении организации, опубликованном в соцсетях.

Причиной этого стало несанкционированное размещение «горнолыжки» «Полазны» на землях, принадлежащих государству, что было установлено судебными решениями различного уровня. В настоящее время участки переданы краевой спортивной школе олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду.

Как заявили газете «Звезда» в министерстве, это, тем не менее, не приведёт к исчезновению возможностей покататься для всех любителей зимних видов спорта. Катание на лыжах и сноубордах продолжится, но уже на базе СШОР.

У школы в наличии четыре склона, два подъемника бугельного типа, снегоуплотнительная машина и пункт проката инвентаря. Она продолжит функционировать в качестве спортивной базы, а в выходные и праздничные дни будет открыта для массового катания как для жителей региона, так и для приезжих гостей.

