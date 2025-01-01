В одном из городов Пермского края установят памятник городовому Автор работы – скульптор Алексей Залазаев Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

В Кунгуре Пермского края в рамках обустройства туристического центра города по проекту «Кунгур — город мастеров» планируют установить памятник городовому. Как сообщает краевое минтуризма, на заседании рабочей группы был представлен макет скульптуры.

Автором является пермский скульптор Алексей Залазаев, автор памятника участникам СВО на ул. Сибирской в Перми и бюста народного артиста СССР Ивана Бобылёва в Театре-Театре. Памятник «Городовой», который установят в Кунгуре, будет выполнен из бронзы, высотой в человеческий рост.

Как писал ранее «Новый компаньон», Кунгур стал победителем отбора среди муниципалитетов для предоставления субсидии из регионального бюджета, в том числе за счёт федеральных средств, на обустройство туристского центра города. На обустройство площади размером в 100 га, создание нового туристского маршрута, посвящённого ремёслам Кунгурской земли, туристской навигации и интерактивных информационных модулей, установку малых архитектурных форм и обновление городской подсветки направят 47 млн руб.

