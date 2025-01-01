Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском Театре-Театре установят памятник Ивану Бобылёву Скульптура станет началом портретной галереи к 100-летию театра Поделиться Твитнуть

Скульптор Алексей Залазаев и художественный руководитель театра-Театра Борис Мильграм. Фото: Пресс-служба Театр-Театра

Пресс-служба театра

В верхнем фойе Пермского академического Театра-Театра будет установлен памятный бюст Ивана Тимофеевича Бобылёва, народного артиста СССР, возглавлявшего театр на протяжении 37 лет. Торжественная церемония состоится 14 марта, в день, когда театру исполнится 98 лет.

14 февраля театр отметил 100-летие со дня рождения Бобылёва. В связи с юбилеем уже состоялась фотовыставка в здании Законодательного собрания Пермского края, а на фасад Театра-Театра после перерыва, связанного с переоблицовкой здания, вернулась мемориальная доска Бобылёва (скульптор Алексей Татаринов, 2017 год) — сложный арт-объект, состоящий из объёмного макета сцены и портрета режиссёра. На символическую авансцену желающие могут возложить цветы мастеру, а когда на большой сцене идёт спектакль, включается подсветка композиции и прямая звуковая трансляция из зала.

Установка бюста станет ещё одним знаком памяти режиссёру.

Период в истории Пермского драматического театра с 1967 по 2004 год принято называть «эпохой Бобылёва»: в это время сложился костяк актёрского коллектива, театр был отмечен орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания академического, выпускались яркие премьеры, популярные в Перми спектакли не сходили со сцены годами, собирая полный зал, труппа активно гастролировала. Иван Тимофеевич поставил на пермской сцене более 50 драматических спектаклей, многие из которых стали лауреатами всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей. В 2013 году режиссёр был награждён Национальной театральной премией «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Скульптурный портрет легендарного театрального деятеля создал Алексей Залазаев. Бюст выполнен из зелёной бронзы; отполированная малахитовая патина отсылает к эстетике камня. Скульптура вместе с опорой весит 14 кг и установлена на постаменте высотой 120 см: портрет оказывается на уровне глаз зрителей и словно вступает с ними в диалог.

Бронзовый бюст Ивана Тимофеевича Бобылёва — первый шаг Театра-Театра к созданию галереи скульптурных портретов личностей, сыгравших важную роль в истории театра, который в 2027 году будет отмечать 100-летний юбилей.





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