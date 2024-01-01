Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открывается выставка памяти Ивана Тимофеевича Бобылёва Мемориальная юбилейная экспозиция будет работать в здании Законодательного собрания Поделиться Твитнуть

Иван Бобылёв

Архив ИД «Компаньон»

В переходе между Домом Советов и Органным концертным залом Пермской филармонии 6 ноября откроется выставка «Памяти мастера» (0+), посвящённая 100-летию со дня рождения Ивана Тимофеевича Бобылёва (1925-2014), народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, почётного гражданина Пермской области.

Выставку подготовила историк театра Галина Ивинских, инициатором её проведения стал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Иван Бобылёв с 1967 по 2004 год был сначала главным режиссёром, а затем художественным руководителем Пермского академического театра драмы, поставил в этом театре 50 спектаклей. При нём театр получил орден Трудового Красного Знамени и звание академического, а на спектаклях театра за эти годы побывало около 8 млн зрителей.

Иван Тимофеевич — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и Строгановской премии Пермского землячества «За честь и достоинство».

В 2017 году на стене здания Пермского Театра-Театра появилась мемориальная доска Ивану Бобылёву.

В экспозиции «Памяти мастера» представлены 22 фотографии из разных периодов жизни режиссёра: от послевоенных, когда он только вернулся с фронта, до известных всем пермским театралам фото строгого мэтра с элегантной седой бородой. Кроме того, в экспозиции — четыре исторические афиши, предоставленные Государственным архивом Пермского края, в том числе афиша первого пермского спектакля Бобылёва «Царь Фёдор Иоаннович» (1967) и афиша его последнего спектакля в Пермской драме «Месяц в деревне». Все афиши подписаны актёрами, участвовавшими в постановках.

В рамках вернисажа 6 ноября состоится презентация календаря на 2025 год с фотографиями и высказываниями Ивана Бобылёва.

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