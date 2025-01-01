Алёна Бронникова На обустройство туристского центра в Кунгуре из бюджета Прикамья выделят 47 млн рублей Власти выбрали победителей отбора для предоставления субсидии Поделиться Твитнуть

Министерство по туризму Прикамья выбрало муниципалитеты для предоставления субсидии из краевого бюджета на обустройство туристского центра. Победителями стали проекты Кунгурского муниципального округа «Кунгур — город мастеров» и Кудымкарского муниципального округа «Кудымкар — трамплин в неведомое». Средства будут предоставлены из федерального, регионального и муниципального бюджетов, также будут привлечены внебюджетные средства.

В Кунгуре планируют обустроить 100 га, создать новый туристский маршрут, посвящённый ремёслам, установить навигационные и информационные модули и малые архитектурные формы, оборудовать ярмарочные и событийные зоны и обновить городскую подсветку. В рамках реализации проекта установят скульптуру «Городовой», оборудуют общественный санузел, а на историческом здании «Особняк купца Е.Я. Дубинина» установят фасадную подсветку.

Как сообщили в администрации округа, объём субсидии из средств федерального и краевого бюджетов составляет 47,16 млн руб.

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