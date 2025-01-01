В центре Перми на Сибирской открыли памятник участникам СВО Автором монумента является скульптор Алексей Залазаев Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми на ул. Сибирская напротив у Дома чекиста 23 февраля открыли памятник участникам СВО. На торжественную церемонию пришли краевые и городские власти, ветераны специальной военной операции, родственники погибших бойцов и представители общественных организаций.

Памятник высотой более 7 м установлен в центре сквера напротив парка им. Горького. Он представляет собой композицию из пяти фигур: воина-знаменосца, оператора БПЛА, воина-освободителя с ребёнком на руках и женщины, которая олицетворяет собой жён и матерей бойцов.

Максим Артамонов

С приветственной речью к участникам по случаю открытия монумента выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин и ветераны СВО.

На открытии звучали стихи и песни, посвящённые боевым действиям в Украине, а в завершение церемонии участники возложили к монументу цветы.

Напомним, автором композиции является скульптор Алексей Залазаев. После открытия монумент передадут на баланс городского центра охраны памятников.

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