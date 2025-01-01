Алёна Бронникова Открытие памятника участникам СВО в Перми запланировано на 23 февраля Монумент установят в сквере у Дома чекистов Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

Открытие в Перми памятника, посвящённого участникам специальной военной операции, запланировано на 23 февраля. Торжественная церемония состоится в 11 часов по ул. Сибирской, 32, в сквере у Дома чекистов.

«Ирина Панькова, мама героя СВО, выразила уверенность, что памятник станет значимым местом в краевой столице для всех, кто прошёл через испытания СВО: участников боевых действий, их близких и друзей. По её мнению, монумент также будет служить напоминанием о подвигах русских солдат для молодого поколения», — сообщается в соцсетях регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Как ранее писал «Новый компаньон», автором композиции является скульптор Алексей Залазаев. После открытия памятник передадут на баланс городского центра охраны памятников. В ноябре власти Перми сообщили, что работа над макетом завершается, и в ближайшее время ожидается начало процесса формовки перед отливкой.

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