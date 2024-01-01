В Перми завершается работа над макетом памятника героям СВО Его установят на улице Сибирской в 2025 году Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин обсудил на встрече со скульптором Алексеем Залазаевым проект памятника, посвящённого участникам специальной военной операции. Монумент будет установлен в сквере рядом с Домом чекистов на ул. Сибирской.

В марте эскиз памятника был одобрен членами Общественного совета по топонимике. Залазаев сообщил, что завершает работу над макетом, и продемонстрировал его мэру. Он также добавил, что вскоре начнётся процесс формовки перед отливкой.

«Уверен, что благодаря таланту Алексея Львовича памятник станет знаковым местом в городе и достойным отражением героизма и подвига участников СВО», — написал в своём telegram-канале мэр.

Он также напомнил, что в этом году началась реконструкция сквера около Дома чекистов. Уже выполнены работы по обновлению плитки, устанавливаются малые архитектурные элементы и опоры освещения, завершена установка фундамента для памятника. Работы планируют закончить в первой половине 2025 года.

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