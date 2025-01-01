Алёна Бронникова Минприроды опубликовало приказ о завершении пожароопасного сезона в Прикамье В регионе произошло более 30 лесных пожаров Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

И. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Полшведкин подписал приказ об официальном закрытии пожароопасного сезона 2025 года. Документ был подписан и опубликован 23 сентября.

«Приказываю закрыть пожароопасный сезон 2025 года. Прекратить дежурство ответственных лиц управления охраны, защиты и надзора в лесах Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, лесничеств ГКУ ПК "Управления лесничеств Пермского края", ГБУ ПК "Гослесхоз", СГБУ ПК "Пермский лесопожарный центр"», — сообщается в документе.

Начальнику лесопожарного центра и Гослесхоза поручено обеспечить инвентаризацию, ремонт и консервацию средств пожаротушения.

Приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

В конце августа минприроды региона сообщало, что с начала пожароопасного сезона в Пермском крае было зарегистрировано 30 лесных пожаров, общая площадь которых достигла 44,02 га, 90% из них были потушены в течение первых 24 часов. Последний пожар произошёл 20 сентября общей площадью 0,15 га, увеличив общее количество пожаров в лесах до 31 и площадь — до 44,17 га.

В прошлом пожароопасном сезоне в Прикамье произошло 39 лесных пожаров. Их общая площадь составила 144,46 га.

